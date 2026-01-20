Aydın Hayvancılıkta Öne Çıktı

Hayvancılıkta Türkiye haritasında dikkat çeken illerden biri olan Aydın, büyükbaş hayvan varlığında 8'inci, deve varlığında Türkiye birincisi oldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi tarafından 2025 yılı boyunca sürdürülebilir hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan sağlığı ve refahının korunması ile halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla il genelinde yoğun saha çalışmaları ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Aydın, büyükbaş hayvan varlığında Türkiye genelinde 8'inci, deve varlığında 1'inci, arılı kovan sayısında 6'ncı ve çiğ süt üretiminde 4'üncü sırada yer aldı. Hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında Bruselloz, Tüberküloz, Kuduz, Şarbon, Mavi Dil ve Şap başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı toplam 2 milyon 178 bin doz aşı uygulandı. Bu kapsamda üreticilere 284,8 milyon TL tazminat ödemesi gerçekleştirildi. Yapılan taramalar neticesinde 86 işletmede 12 bin 984 büyükbaş hayvanı kapsayan Hastalıktan Ari İşletme Sertifikaları yenilenirken, 5 işletme AB Onaylı Süt Çiftliği olarak üretimine devam etti.

Hayvansal ürün ihracatı kapsamında 3 bin 401 Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenerek 315 milyon dolar ihracat geliri elde edildi. Yeni Destekleme Modeli çerçevesinde ise üreticilere 559,8 milyon TL hayvancılık desteği sağlandı. Ayrıca Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında 347 numune alınarak gıda güvenliği denetimleri sürdürüldü. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir hayvancılığı geliştirmek ve hayvan sağlığı ile halk sağlığını korumak amacıyla 2026 yılında da çalışmalarına aralıksız devam edecek. - AYDIN