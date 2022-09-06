103 yaşındaki kadının Kemer Barajı'nı görme hayali gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

103 yaşındaki kadının Kemer Barajı'nı görme hayali gerçekleştirildi

06.09.2022 23:37

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan 103 yaşındaki kadının, bir zamanlar ailesiyle güzel anılarının geçtiği Kemer Barajı'nı görme isteği yerine getirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan 103 yaşındaki kadının, bir zamanlar ailesiyle güzel anılarının geçtiği Kemer Barajı'nı görme isteği yerine getirdi.

Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin, yatağa bağımlı yaşayan ve ambulans yardımı olmadan dışarıya çıkamayan kişilerin isteklerini yerine getirmek için başlattığı çalışma devam ediyor.

Bu kapsamda Nazilli'de yaşayan Didar Aygın'ın, bir dönem ailesiyle güzel anılarının geçtiği Kemer Barajı'nın kenarında oturma talebi olumlu karşılandı. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekibi eve çağrıldı.

Eve gelen görevliler, Aygın'ı ambulansla Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'na götürdü. Burada bir müddet baraj manzarasını izleyen Aygın, daha sonra ambulansla evine bırakıldı.

Yaşlı kadının torunu Halil Mutioğlu, anneannesinin Kemer Barajı'nı çok sevdiğini belirterek, "Çok mutlu oldu. Bu hizmette katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu halkanın genişleyerek yaşlılara benzer hizmetlerin yapılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor ya Semi Sarıçiçek de Aygın'ın "Onun mutluluğunu görmek bizi de çok mutlu etti." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 103 yaşındaki kadının Kemer Barajı'nı görme hayali gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
22:03 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti
21:45 Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te söz verdi: Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim
21:12 Bakan Nureddin Nebati'den KOBİ'lere Hazine Destekli Kefalet Paketi müjdesi
20:48 Rahatsızlanınca arabasıyla hastaneye giden adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi
20:45 Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 23:37:48. #1.11#
SON DAKİKA: 103 yaşındaki kadının Kemer Barajı'nı görme hayali gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement