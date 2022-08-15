Efeler'de trafo yangını korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler'de trafo yangını korkuttu

15.08.2022 12:44
Efeler'de trafo yangını korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafo yangını büyümeden kontrol altına alınırken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafo yangını büyümeden kontrol altına alınırken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi.

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 1405 Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak içerisinde bulunan elektrik dağıtıcısı trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alırken ilk kontrollerin ardından durumu ADM Elektrik ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, dağıtıcı içerisindeki sigortaların değiştirilmesi için çalışmalara başladı. Yangının sıcak havadan kaynaklı kabloların erimesi dolayısıyla çıktığı tahmin edilirken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Yangından kaynaklı sorunun giderilmesi için duruma hızlıca müdahale eden ADM Elektrik ekipleri, yanan trafo içerisinde çalışma gerçekleştirdi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Başkan Atay aşure hayrına katıldı Başkan Atay aşure hayrına katıldı Efeler'in maçı yine yarıda kaldı Efeler'in maçı yine yarıda kaldı
Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Efeler'de trafo yangını korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
16:17 Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı
16:15 MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:39:25. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler'de trafo yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement