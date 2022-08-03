TARİHİ GÜVERCİNADA KALESİ'Nİ 3 AYDA 100 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

TARİHİ GÜVERCİNADA KALESİ'Nİ 3 AYDA 100 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

03.08.2022 16:27

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Güvercinada Kalesi, sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Güvercinada Kalesi, sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve kentin endemik bitki türlerinden tülüşahın koruma parselinin de bulunduğu kaleyi 3 ayda yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Kuşadası'nın simgesi Güvercinada Kalesi, kente tatil yapmak veya günübirlik ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Geçmişi 13'üncü yüzyıla kadar uzanan tarihi kale, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Osmanlı Devleti'nin 17'nci yüzyılda yaşamış en önemli seyyahlarından biri olan Evliya Çelebi'nin 'Kuşların uğramadan geçmediği tılsımlı bir ada diye tanımladığı Küçükada'nın üzerinde yükselen Güvercinada Kalesi'ni gezenler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kuşadası Belediyesi'nin girişimiyle 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Güvercinada Kalesi'ni, mayıs-haziran-temmuz aylarını kapsayan 3 aylık döneminde yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

TÜLÜŞAHLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kentin tanıtımına önemli katkı sağlayan tarihi kale, Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türünden biri olan 'Tülüşah' çiçeğini koruma parsellerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Güvercinada Kalesi'nini burç bölümünde 14,5 metre uzunluğundaki Fin (İskece) balinası iskeleti ile ticaret gemilerinin maketleri sergileniyor.

CAZININ USTA İSİMLERİNİ AĞIRLIYOR

Güvercinada Kalesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 'Maffy Kuşadası Caz Günleri' ile 'Güvercinada Dinletileri'ne' de ev sahipliği yapıyor. Tarihi kalenin eşşiz manzarasında gerçekleşen ücretsiz konser ve dinletiler sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

Tarihi kalede haftada iki gün spor aktiviteleri de düzenleniyor. Kuşadalılar, Güvercinada Kalesi'nde salı ve perşembe günleri saat 10.00-11.00 arasında verilen ücretsiz mat-pilates ve yoga kurslarıyla sağlığa tempo tutuyor.

'BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFERİ VAR'

Kanada'dan tatil için Kuşadası'na gelen Marie Lozo, Güvercinada Kalesi'ni ilk defa ziyaret ettim. Büyüleyici bir atmosferi var. Farklı bitki türlerini de bir arada görmek mümkün. Kuşadası'nı çok sevdik. Herkese Kuşadası'na gelmesini tavsiye ediyorum dedi.

Lise öğrencisi Ceylin Karahasanoğlu ise Daha önce hep dışarıdan gördüğüm Güvercinada Kalesi'nin bugün ilk defa içini gezdim ve çok etkilendim. Kuşadası'na gelen herkesin mutlaka burayı görmesi gerekli. Manzarası ve tarihi dokusuyla muhteşem bir yer diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kuşadası'na 1 günde 3 kruvaziyerle 8 bin 270 turist geldi Kuşadası'na 1 günde 3 kruvaziyerle 8 bin 270 turist geldi Başkan Ömer Günel'den yer tahsisi açıklaması Başkan Ömer Günel'den yer tahsisi açıklaması
Kaynak: DHA

Evliya Çelebi, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARİHİ GÜVERCİNADA KALESİ'Nİ 3 AYDA 100 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı
16:10 Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
16:09 AK Parti'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran 'İstanbul'un kayıp 1000 günü' toplantısı!
16:06 Başkan Hurma, Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği iddialarına ilişkin konuştu: Kulübün devamlılığını sağlamam imkansız hale gelmiştir
15:45 Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil
15:35 Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek
15:31 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa hakkında çarpıcı iddia!
15:32 Çöp evde bulunan Cem Muhammet iyileşiyor: 2 kilo 100 gram aldı, kan değerleri düzeldi
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 16:36:20. #1.12#
SON DAKİKA: TARİHİ GÜVERCİNADA KALESİ'Nİ 3 AYDA 100 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement