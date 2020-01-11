Aydın incirine değer katacak tesis için imzalar atıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın incirine değer katacak tesis için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi

Aydın incirine değer katacak tesis için imzalar atıldı

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından kapsamında desteklenen Güney Ege'nin ilk güdümlü projesi 'Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu' inşası için imzalar atıldı.

Aydın incirine değer katacak tesis için imzalar atıldı, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından kapsamında desteklenen Güney Ege'nin ilk güdümlü projesi 'Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu' inşası için imzalar atıldı.


Aydın'da yıllardır çözüm bekleyen konuların başında gelen ve bu alanda ilk tesis olacak olan soğuk hava deposu yapım işi ihalesi için Aydın Valiliği'nde protokol töreni düzenlendi. İmza törenine Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ve Kazım Günaydın, Meclis Üyesi Ali Çevik ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.


Aydın ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacak olan projenin inşa aşamasına gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; "Aydın Ticaret Borsası başvurusunda Aydın Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odası ortaklığında Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği kapsamında desteklenen Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu ihalemizi gerçekleştirdik. İncirliova Erbeyli'de 19 bin metrekare yüzölçümlü alanda kurulacak olan soğuk hava deposu yaklaşık 180 gün içerisinde tamamlanarak üyelerimizin hizmetine sunulacaktır. Proje, tüm ile hizmet edecek, örnek teşkil edecek ve ilimiz ürünlerine değer katacaktır. İlimizde yapılacak soğuk hava deposu yatırımı ile ağırlıklı olarak meyve ve sebzeler olmak üzere et ve et ürünleri, beyaz et ürünleri ve soğuk muhafaza gerektiren ürünler depolanabilecektir. Tesis bünyesine şebeke bağlantılı yenilenebilir enerji kaynağı olan 254 kWh kapasiteli fotovoltaik güneş panelleri kurulacaktır. Soğuk oda, donmuş oda, şoklama odası, işleme odası ve ön soğutma odalarına sahip olacaktır.


İldeki mevcut depolanabilir meyve-sebzelerin yetişme dönemleri ve saklama süreleri, potansiyel arz oluşturabilecek diğer ürünlerin (et ve et ürünleri, depolanabilir süt ürünleri ve diğer ürünler) üretim kapasiteleri, bölgede ve yakın civardaki depoların kapasite kullanım oranları, yapılmış ve yatırımı devam eden soğuk hava depo yatırımları ve ildeki ve çevre illerdeki potansiyel dikkate alındığında aktif bir pazarlama stratejisi izlenerek 1800 ton/yıl kapasiteli soğuk hava deposu yüksek doluluk oranı ile tercih edilecektir. Proje toplam bütçesi 5.5 milyon TL'dir. Valimize projemize sağladığı desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyorum. Üyelerimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


"Aydın'ın kronikleşen bir sorunu çözüldü"


Projenin Aydın'a hayırlı olmasını ve sözleşmede yer alan 180 günden de daha önce tamamlanmasını dileyen Vali Yavuz Selim Köşger ise, "Bu proje Aydın'ın kronikleşen ve senelerce sürüncemede kalan bir sorununa çözüm getirdi. Çok şükür çözüme kavuşuyor inşallah. Aydın'da incir üreticileri başta olmak üzere her türlü ürün yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin ürünlerine değer katacak bir tesis ortaya çıkarılacak. Güneş enerjisiyle kendi ihtiyacını üretecek olması ayrıca güzel. Bu sayede maliyetin daha düşük olmasıyla hem üreticilerimize hem de Aydın'ımıza katkı sağlayacak. GEKA tarafından Güney Ege bölgesinde hayata geçirilecek olan ilk güdümlü projeye Aydın olarak imza atmış olmak, bizleri ayrıca mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah" diye konuştu. - AYDIN

Güney Ege, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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