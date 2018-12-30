Aydın Kaza Ölen Avukat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 53 yaşındaki avukat Suat Özdemir, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 53 yaşındaki avukat Suat Özdemir, gözyaşları içinde toprağa verildi. Aydın Barosu avukatlarından, evli, 2 çocuk babası Suat Özdemir, dün (Cumartesi) saat 09.30 sıralarında, 09 KD 258 plakalı cipi ile kırsal Emirdoğan Mahallesi'nden Efeler ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Orta Kayacık Mevkisi'ne geldiğinde Özdemir, kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, takla attı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkartılan Özdemir, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özdemir için bugün öğlen Aydın Barosu önünde bugün saat 12.30'da tören düzenlendi. Buradaki törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, yaşamanı kaybeden Suat Özdemir'in eşi eşi Saliha Figen Özdemir, oğlu Emin Özdemir ve stajer avukat olan kızı Ayşe Özdemir ile çok sayıda meslektaşı katıldı. Törende avukatın eşi ve çocukları gözyaşlarına hakim olmadı. Özdemlir'in eşi ve çocuklarını yakınları teselli etti. Buradaki törenin ardından Özdemir'in cenazesi Bey Camii'ne getirildi. Burada öğlen kılınan namazın ardından Özdemir'in cenazesi baba ocağının bulunduğu Yenipazar ilçesi kırsal Dereköy Mahallesi Mezarlığı'nda götürülüp, toprağa verildi.

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