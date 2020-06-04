'Aydın kestanesi' AB'den onay almak için son adımı attı - Son Dakika

'Aydın kestanesi' AB'den onay almak için son adımı attı

AYDIN (İHA) – 'Aydın Kestanesi'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil başvurusu, 04 Haziran 2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi gazetesinde yayınlandı.

'Aydın kestanesi' AB'den onay almak için son adımı attı, System.String[]

AYDIN (İHA) – 'Aydın Kestanesi'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil başvurusu, 04 Haziran 2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi gazetesinde yayınlandı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın Ticaret Borsası olarak ilimizin tarım ürünlerinin korunması, haksız rekabete uğramaması ve dünya çapında tanınması için Aralık 2010'da Türk Patent Enstitüsüne yapılan 'Aydın Kestanesi' coğrafi işaret başvurusu, 2014 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescile uygun görülmüştür. 'Aydın Kestanesi' Coğrafi işaret başvuru aşamamızdan, bu güne birçok tanıtım çalışması yürütülerek, bilinirliği arttırılmış, her platformda ön plana taşınmıştır.


'Aydın Kestanesi' coğrafi işareti için 8 Eylül 2015 tarihinde TR-PDO-0005-01362 referans numarasıyla Avrupa Birliğine müracaatı yapılmıştır. Sürecin tamamlanmasının ardından 'Aydın Kestanesinin' Avrupa Birliği nezdinde tescil başvurusu 04 Haziran 2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi gazetesinde yayınlanmıştır. 3 aylık itiraz süreci sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda Aydın Kestanesi Avrupa Birliği tarafından onaylanacaktır. AB coğrafi işaret başvuru hazırlıkları aşamasında coğrafi işaretler danışmanlığımızı yürüten Huriye Özener'e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan'a, desteğini eksik etmeyen TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimi sunarım. Ülkemize ve Aydın'a hayırlı olmasını temenni ederiz. Süreç sonunda, Aydın Kestanesi tüm dünya tarafından bilinirliği artarak dünya pazarlarında daha fazla talep görecek, daha yüksek fiyatlara satılacaktır" dedi. - AYDIN

Avrupa Birliği, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Aydın kestanesi' AB'den onay almak için son adımı attı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi         
23:11
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu         
22:55
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi         
22:47
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı         
22:30
Son Dakika: Haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı Son Dakika: Haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı         
22:06
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor         
22:05
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı         
21:59
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi         
21:47
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı         
21:45
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü         
21:42
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı         
21:38
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı         
21:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi         
21:21
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz         
21:17
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak         
21:06
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı         
21:04
Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır         
21:02
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı         
20:42
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum         
20:41
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi         
20:32
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti         
20:25
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi         
20:22
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi         
20:19
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi         
20:17
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti         
20:04
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri         
19:45
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı         
19:35
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı         
19:32
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 23:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Aydın kestanesi' AB'den onay almak için son adımı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]