Aydın Laboratuvarında Analizler Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aydın Laboratuvarında Analizler Durduruldu

Aydın Laboratuvarında Analizler Durduruldu
12.01.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYTB Laboratuvarı'nda Bakanlık denetimiyle mikrobiyoloji analizleri 3 ay süreyle askıya alındı.

Aydın Ticaret Borsası'nın iştiraki AYTB Laboratuvarı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde tespit edilen eksiklik nedeniyle mikrobiyoloji analizlerinin durdurulduğu öğrenildi. Olayı doğrulayan ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayan Aydın Ticaret Borsası yönetimine tepki gösteren bazı ihracatçılar, mevcut yönetimi duyarsızlıkla suçlayarak ayrıca kuruma yasa gereği 300 bin TL cezai işlem uygulandığını ileri sürdü. Laboratuvar yetkilileri, ilgili cezanın henüz kendilerine tebliğ edilmediğini ancak yasal sürenin dolması ile analizlere başladıklarını belirtti.

Aydın Ticaret Borsası'nın (ATB) iştiraki olan AYTB Laboratuvarı, 2025 eylül ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetime tabi tutuldu. Gıda Kontrol Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, laboratuvarın bakanlıktan yetki aldığı pestisit, toksin, katkı-kalıntı, ağır metal, mikrobiyoloji, fiziksel ve kimyasal analiz grupları incelendi.

Yapılan değerlendirmede, eksiklik tespit edilmesi nedeniyle ihracata yönelik bazı analizlerin 3 ay süreyle durdurulduğu, ayrıca mikrobiyoloji biriminde tadilat yapılmasının istendiği öğrenildi. Başta incir olmak üzere Aydın'a ait ürünlerin en yoğun olduğu bir dönemde yaşanan bu aksaklık şehirde sıkıntıya neden olurken, Aydın Ticaret Borsası'nın eski yöneticileri duruma tepki gösterip mevcut yönetimi suçladı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2002 yılında, incir ihracatına yönelik tek birim olarak kurulan laboratuvar, geçen süreçte kapasitesini artırarak 8 birimde hizmet verir hale getirilmişti. Türkiye'nin ilk akredite laboratuvarlarından biri olan AYTB Gıda Laboratuvarı'nda; pestisit, mikotoksin, katkı-kalıntı, mikrobiyoloji, fiziksel ve kimyasal analizler başta olmak üzere yaklaşık 400 farklı analiz gerçekleştirildiği ve ülke genelinde hizmet verdiği öğrenildi.

Yapılan denetim ve kontrolde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için Bakanlık tarafından laboratuvara 3 aylık süre tanındığı ve Gıda Kontrol Laboratuvar Yönetmeliği gereğince de idari para cezası uygulanabileceği belirtilmesine rağmen, şu ana kadar herhangi bir idari para cezası gelmediği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın Laboratuvarında Analizler Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:16:16. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın Laboratuvarında Analizler Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.