Son Dakika Haberleri: Aydın Mhp, Çanakkale Deniz Zaferini Kutladı

Aydın Mhp, Çanakkale Deniz Zaferini Kutladı

1 saat önce

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Aydın Mhp, Çanakkale Deniz Zaferini Kutladı, System.String[]
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Pehlivan, mesajında; "Çanakkale'yi geçmek isteyenler; harcı iman, inanç ve vatan sevgisi olan mücadele azmi karşısında çaresiz kalmıştır. Yedi düvelin kirli ittifakı, teknolojik üstünlüğü, askeri avantajı Türk milletinin özgürlüğüne duyduğu derin bağlılık karşısında bir işe yaramamış ve mağlup olmaktan da kurtulamamıştır. 'Ben size ölmeyi emrediyorum' nidalarının gök kubbeyi kapladığı ve dalga dalga düşman saflarını perişan ettiği tarihi zaferin adıdır Çanakkale. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Türk milleti tek nefes, tek ses ve tek yürek olmuş ve üzerine çullanan sömürgeci güçlere haddini bildirmiştir. Çanakkale'de hiç kimsenin kökeni, yöresi, mezhebi, inancı, ideolojisi gündeme gelmemiş; farklılıkları hatırlatarak değil, birlik ruhuyla yabancı postallar topraklarımızdan def edilmiştir. Çanakkale; ayrışmayı dışlayan, bütünleşmeyi sağlayan, tefrikaya geçit vermeyen, bayrağı yere düşürmeyen ve birlikte yaşama konusunda tavizsiz olan Türk milletinin asırlarca hatırlanacak doğruluşu ve diklenişidir. Unutulmamalıdır ki, aziz şehitlerimiz fani bedenlerini ölüm kusan silahların önüne atarken, milletimizin bir gün gelip de dağılmasını, parçalanmasını hiçbir zaman düşünmemiş ve akıllarına dahi getirmemişlerdir. Bilinmelidir ki, Çanakkale ruhu ve şuuru bugün bizim ihtiyacımız olan en önemli ve vazgeçilmez güç kaynağıdır. Milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi, Türk milletinin bir olması, saflarını sımsıkı tutması, bağımsız ve özgür yaşaması Çanakkale ruhunun özüdür, esasıdır ve tartışmasız en bariz gerçeğidir. Bundan nasibini alamamış zavallıların ise ne şehitlerimizin muhterem hatıralarını anlamaları mümkündür, ne de Türk'ün kudretine vakıf olmaları ihtimal dahilindedir. Dileğim, çirkin yüzlerine demokrasi maskesi takarak Türkiye'yi yıkımın eşiğine getirmek isteyenlerin gerek Çanakkale zaferinden gerekse de şehitlerimizin fedakarlıklarından sonuç çıkarmalarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümünü özlemle, hasretle kutluyor; bize bu zaferi yaşatan aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahraman ecdadımızı hürmet ve hayranlıkla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun. Çanakkale deniz zaferimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:32 Kaynak: İHA

MHP, Aydın, Çanakkale, Güncel
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