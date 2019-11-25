Son Dakika Haberleri: Aydın MHP; "Kadına şiddet karanlık yarınların bu günüdür"
Son Dakika Güncel Aydın MHP; 'Kadına şiddet karanlık yarınların bu günüdür' - Son Dakika

Aydın MHP; "Kadına şiddet karanlık yarınların bu günüdür"

6 saat önce

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın MHP;

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Pehlivan, mesajında; "Edep temelli Türk medeniyetinin temsilcisi olan Türk Milliyetçileri, Türk kültürümüzün ve geleneğimizin en önemli değeri olan Türk kadınının sosyal hayattaki güçlü duruşuna büyük önem vermektedir. Bu şuurla 'Türk kadınını hak ettiği yerde tutmak ve daha etkin yere taşımak' en önemli ilkelerimizdendir. Türk kültüründen ve İslam ahlakından beslenen; endüstri 4.0 çağının ilmine ve disiplinide, milli şuur ilkelerine de uygun bir yönde ilerleyen Türk milliyetçiliği hareketi; bu fikri zenginlik, siyasi ve ideolojik çerçeveye fazlasıyla sahiptir. Türk milletinin temel taşı olan aile, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yol açtığı olumsuz gelişmelere karşı korunmalıdır. MHP olarak, mutlu kadının huzurlu Türkiye'nin teminatı olacağına inanıyoruz. Fiziksel ya da psikolojik, kadına karşı şiddetin her türlüsü insanlık suçudur. Kadına şiddet karanlık yarınların bu günüdür. Türklerde kadın Han'dır, Han'ımdır, hanımdır" dedi. - AYDIN

Aydın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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