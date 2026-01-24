Aydın Şehir Hastanesi Açıldı: Eğitim ve Araştırma Merkezi Olacak - Son Dakika
Aydın Şehir Hastanesi Açıldı: Eğitim ve Araştırma Merkezi Olacak

Aydın Şehir Hastanesi Açıldı: Eğitim ve Araştırma Merkezi Olacak
24.01.2026 19:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, hastanenin eğitim ve araştırma merkezi olacağını belirtti. 1300 yatak kapasitesi, 365 poliklinik ve 34 ameliyathane ile donatılmış hastanenin bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Aydınlıların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşacağını vurgulayan Erdoğan, açılışta yerel yöneticilerle birlikte kurdele kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Aydın'ımız inanıyorum ki bu şehir hastanesiyle çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde geleceğe yürüyecek." dedi.

Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin şehir hastanesiyle çok farklı imkana kavuşacağını söyledi.

Onkoloji bölümüyle ilgili adımları da atacaklarını ifade eden Erdoğan, "Aydınlılar, İzmir'e gitmek veya farklı bir ile gitmek gibi bir sıkıntı yaşamayacak. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek." diye konuştu.

Erdoğan, 1300 yataklı hastanede, 365 poliklinik ve 34 ameliyathanenin yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2 bin 609 araçlık açık ve kapalı iki adet otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazıyla, 16 yanık yatağı ve 250 yoğun bakım yatağıyla, 3 MR, 3 tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini şehrimize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Aydın'ımız inanıyorum ki bu şehir hastanesiyle çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde geleceğe yürüyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, okunan duanın ardından kurdele keserek hastane açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Ahmet Büyükgümüş, Mustafa Demir, Ömer İleri, Aydın Valisi Yakup Canbolat ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.

Kaynak: AA

