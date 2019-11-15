Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 30 kuruş, en yüksek 18 lira 50 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:56 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 30 kuruş, en yüksek 18 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|10,30
| 18,50
| Naturel ham zeytinyağı
|9,69
| 16,00
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