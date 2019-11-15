Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 30 kuruş, en yüksek 18 lira 50 kuruştan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası, System.String[]

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 30 kuruş, en yüksek 18 lira 50 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,30 18,50
Naturel ham zeytinyağı 9,69 16,00

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:05:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]