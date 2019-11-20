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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 21 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,00 21,00
Naturel Ham Zeytinyağı 12,00 15,50
Sıra Mısır1,12 1,15

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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