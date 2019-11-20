Aydın Ticaret Borsası

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 21 liradan satıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da görüntülendiği ve 24 saat içinde yakalanacağı iddia edildi

Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak