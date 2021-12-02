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Aydın Valisi Aksoy, Engelli Bilgi Bankası hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Aydın Valisi Aksoy, Engelli Bilgi Bankası hakkında bilgi verdi

02.12.2021 14:53
Aydın Valisi Aksoy, Engelli Bilgi Bankası hakkında bilgi verdi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, engellilerin devlet tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması için kurulan Engelli Bilgi Bankası'nın tanıtımını yaptı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, engellilerin devlet tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması için kurulan Engelli Bilgi Bankası'nın tanıtımını yaptı.

Aksoy, valilik toplantı salonunda yaptığı konuşmada, engellilerin tüm verilerinin tek bir sistemde yer aldığı Engelli Bilgi Bankası'nın oluşturulduğunu söyledi.

Çalışmalara ocak ayında başladıklarını kaydeden Aksoy, bu sistemle engelli ve kronik hastalıkların bölgelere göre dağılımını ve nedenlerinin araştırılarak teşhis ve tedaviye yönelik önlemlerin alındığını dile getirdi.

Hastalığı olan vatandaşların veri tabanının oluşturulduğunu belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Engelli bireylerin engel nedenlerinin tespitinin yapılarak bu bireylere sunulan koruyucu, önleyici ve destekleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamak istedik. Engelli bireylerin sağlık, eğitim ve sosyo-demografik durumlarını tespit ederek elde edilen bu bilgilerin oluşturulan engelli bilgi bankası aracılığıyla takibi yapılarak başta sağlık olmak üzere sosyal hizmetler, eğitim, istihdam, spor ve diğer alanlarda kamu kurumları ve diğer kurumlar tarafından sunulan hizmetlerin hızlı ve etkin verilmesini sağlamak ve engel durumu henüz raporlanmamış kişilerin sisteme kaydı yapılarak, gerekli kurum ve kuruluşlardan faydalanmasını sağlamayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

Kentte 38 bin 178 kişinin engelli raporu bulunduğuna dikkati çeken Aksoy, devletin sunduğu imkanlardan yararlanmayan vatandaşlar varsa onları da kayıt altına almayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da katıldı.

Hüseyin Aksoy, Engelli, Aydın, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın Valisi Aksoy, Engelli Bilgi Bankası hakkında bilgi verdi - Son Dakika


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