Aydınlar'da HİS göletleri temizleniyor - Son Dakika

Aydınlar'da HİS göletleri temizleniyor

30.11.2020 15:19
Aydınlar'da HİS göletleri temizleniyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde bulunan üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Saruhanlı'ya bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bulunan 3 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde bulunan üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Saruhanlı'ya bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bulunan 3 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bulunan 3 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik çalışmalarını başlattı. Kırsal bölgelerde bulunan üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalarına, belirlenen program çerçevesinde devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Saruhanlı ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık bin 500 hayvanın faydalandığı göletlerde de temizlik çalışmalarını başlattı. Mahallede bulunan hayvanların yanı sıra yaban hayvanlarının da faydalandığı göletlerin, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı teknik personeller tarafından yapılan arazi etüt çalışmaları sonucunda, temizlik ihtiyacının belirlenmesinin ardından oluşturulan program dahilinde bakım çalışması başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çalışmaları yakından takip eden Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletleri, su kaynağı olmayan yerlerde yağmur ve kar sularının biriktirilmesi temeline dayanan kazı tipi göletlerdir. Mevsimsel yağışların müsaade ettiği ölçüde çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA

Aydınlar'da HİS göletleri temizleniyor
Aydınlar'da HİS göletleri temizleniyor
Aydınlar'da HİS göletleri temizleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı, İçme Suyu, Aydınlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydınlar'da HİS göletleri temizleniyor - Son Dakika


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