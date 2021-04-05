Aydınlı avukatlar, gününü kutladı - Son Dakika

Aydın Baro Başkanlığı koordinesinde Aydın'da görev yapan avukatlar 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da kutlanan 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Aydınlı avukatlar bir araya geldi. Aydın Valiliği önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Biz yargının olmazsa olmazıyız"

Avukatların, vatandaşların hak arama özgürlüğünün en büyük güvencesi olduğuna dikkat çeken Başkan Bozkurt, "Bizim varlığımız hukuk güvenliğinin, ön değil öz koşuludur. Biz avukatız. Biz yargının olsa da oluru değil, olmazsa olmazıyız. Aydınlık yarınlara doğru, Cumhuriyetimizi namusumuz bilip, emanetine sadık evlatları olarak Atamızın, ulu önder Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatarak, savunma makamında adalet mücadelesi veren, yurttaşların sesi ve nefesi olan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi. - AYDIN