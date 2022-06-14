Kaza, Ovaköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli 'den Efeler istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki 79 MA 180 plakalı ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan muhtar İnanç ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İnanç'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan İnanç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yeniköy, Dalama, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydınlı muhtar kazada ağır yaralandı - Son Dakika

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