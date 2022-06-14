Aydınlı muhtar kazada ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydınlı muhtar kazada ağır yaralandı

14.06.2022 23:37
Aydınlı muhtar kazada ağır yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç (60) ağır yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç (60) ağır yaralandı.

Kaza, Ovaköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'den Efeler istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki 79 MA 180 plakalı ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan muhtar İnanç ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İnanç'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan İnanç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydınlı muhtar kazada ağır yaralandı
Aydınlı muhtar kazada ağır yaralandı
Aydınlı muhtar kazada ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Aydın'da cinayet zanlısı yakalandı Aydın'da cinayet zanlısı yakalandı Onur Göçmez güven tazeledi Onur Göçmez güven tazeledi
Kaynak: İHA

Yeniköy, Dalama, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydınlı muhtar kazada ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:07 Traktörüyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan adam feci şekilde hayatını kaybetti
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:42 Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
22:08 Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 23:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: Aydınlı muhtar kazada ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement