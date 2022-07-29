Aydınlı Pazarcı: "Şu An Traktörün Kontağını Açamıyoruz" - Son Dakika
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Aydınlı Pazarcı: "Şu An Traktörün Kontağını Açamıyoruz"

29.07.2022 16:25

Aydınlı pazarcı, ekonomik krizden dolayı yaşadıkları sorunları CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’e anlattı. Pazar esnafı “Bizi şu an öldüren mazot ile gübre fiyatları. Nasıl memnun olacağız? Bozdoğan’dan 20 liraya gidip geliyordum şimdi ise 100 liraya gidip geliyorum. Şu anda traktörün kontağını açamıyoruz” dedi.

Aydınlı pazarcı, ekonomik krizden dolayı yaşadıkları sorunları CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'e anlattı. Pazar esnafı "Bizi şu an öldüren mazot ile gübre fiyatları. Nasıl memnun olacağız? Bozdoğan'dan 20 liraya gidip geliyordum şimdi ise 100 liraya gidip geliyorum. Şu anda traktörün kontağını açamıyoruz" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Aydın'ın Nazilli ilçesinde Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek pazar esnafının sorunlarını dinledi. Nazillili esnaf, "Hayattan memnun musunuz?" sorusuna "Bizi şu an öldüren mazot ile gübre fiyatları. Ben çiftçiyim. Benim buradan köye gidip gelmem 200 lira" diye cevap verdi. Bir diğer pazarcı ise "Nasıl memnun olacağız? Bozdoğan'dan 20 liraya gidip geliyordum. Şimdi ise 100 liraya gidip geliyorum. Şu anda traktörün kontağını açamıyoruz" diye konuştu.

"KAZANCIMIZ 10 LİRA GİDERİMİZ 12 LİRA"

Bir diğer pazarcı AKP'li milletvekillerini kastederek "Ne düğünde gördük ne sünnette.  Ne ölüde ne diride gördük. Hiç piyasada yoklar ama bugün yarın çıkacaklar" diye tepki gösterdi. Çiftçilikle uğraşan bir yurttaş ise "10 lira kazanıyoruz. Giderimiz 12 lira. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.

Bülbül bu görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada da şunları ifade etti:

"Esnafımız kan ağlıyor. Saat 17.00 ve pazarcı esnafının tezgahları hala dolu. Vatandaşlar pahalı olduğu için alamıyor. İş olmuyor. Pazarcı esnafımızı da vatandaşlarımızı da bu ekonomik sıkıntıdan kurtaracağız. Hiç merak etmeyin. Sizin ne durumda olduğunuzu, nasıl sıkıntıda olduğunuzu biz çok iyi biliyoruz. AKP'li vekiller bilemez çünkü onlar sahada değiller. Ülkenin nasıl bir ekonomik sıkıntı da olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki seçimlerde iktidar olacağız. İktidar olduktan sonra ekonomik sıkıntıların hepsini çözeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Bozdoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydınlı Pazarcı: 'Şu An Traktörün Kontağını Açamıyoruz' - Son Dakika

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