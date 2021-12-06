Aydınlı Samet, biyonik kollarıyla, belediyede iş başı yapacak - Son Dakika

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, elektrik akımı yardım kampanyası sonrasında biyonik kollarına kavuşan Samet Aktepe'yi belediyede işe aldıklarını bildirdi.

İncirliova ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Samet Aktepe, yardım kampanyasında öncülük yapan Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kampanyanın başarıya ulaşmasının önemli olduğuna dikkati çeken Kaya, "Samet'in ve ailesinin yüzü güldü. Samet'i bugünden itibaren işe de aldık. Bundan sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görev yapacak. Gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından işbaşı yapacak. Bunun yanısıra ilçede yaşayan SMA hastası Alparslan kardeşimiz var. O da İncirliova'mızın çocuğu. İnşallah ona da gereken yardımı toplarız." dedi.

Kaya'ya teşekkür eden Aktepe de işe alındığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan ve iki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalınan Aktepe için Valilik onayıyla başlatılan kampanyayla 2 milyon 60 bin lira toplanmıştı. Aktepe'ye İstanbul'da biyonik kol takılmıştı.