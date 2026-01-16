Aydınlı Sporcular Ahmet Melek Kupası\'nda Şampiyon

İstanbul'da gerçekleştirilen Ahmet Melek Komple Atlet Kupası'nda mücadele eden Aydınlı Tuana Akgün ve Ayşenur Çelik, kendi kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.

Ahmet Melek Komple Atlet Kupası, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kupada pentatlon branşı U20 kategorisinde mücadele eden Tuana Akgün, 2 bin 761 puan elde ederek Türkiye birincisi oldu. Aynı kupada büyükler kategorisi pentatlon branşında yarışan bir diğer Aydınlı sporcu Ayşenur Çelik ise Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada başarılı performanslarıyla dikkat çeken sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, açıklamasında "İl müdürlüğümüz olarak sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN