Aydınlık Yarınlara Kitap Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aydınlık Yarınlara Kitap Yarışması Ödül Töreni

Aydınlık Yarınlara Kitap Yarışması Ödül Töreni
08.02.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da düzenlenen kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Manevi eğitime vurgu yapıldı.

???????Hayrat Vakfı ile Uluslararası Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen "Aydınlık Yarınlara" kitap okuma yarışmasının Kütahya ödül töreni, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, organizasyonun çocukların ve gençlerin manevi gelişimine sunduğu katkıya dikkati çekti. Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu vurgulayan Bayırcı, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin geleceğini aydınlık yapmak, geleceğe güvenle bakmak istiyorsak çocuklarımızın maneviyatına dokunma mecburiyetimiz var. Evlatlarımıza rehberimiz Kur'an'ı öğretmek, helali ve haramı kavratmak zorundayız. İnşallah onları bu değerlerle yetiştirebilirsek, ülkemizi aydınlık yarınlara hep birlikte ulaştırabiliriz. Bu tür yarışmalarla evlatlarımızı Allah Resulü ile tanıştırarak Asr-ı Saadet ruhunu yaşama yolunda büyük adımlar atıyoruz."

Manevi eğitimin sadece belirli kurumların görevi olmadığını ifade eden Bayırcı, "Bu iş sadece Diyanet'in, vakıfların veya STK'ların sorumluluğu değil. Esnafından işçisine, öğretmeninden velisine kadar her ferdin sahiplenmesi gereken bir meseledir. Eğer bir evladımız Rabbini, Peygamberini tanımıyorsa ve biz bundan rahatsızlık duymuyorsak burada bir problem var demektir. Bu yarışmalar, hayatın içinde normalleşen bazı eksiklikleri yeniden zihnimizde canlandırması adına çok kıymetli." dedi.

Hayrat Vakfı Kütahya İl Temsilcisi Hüsrev Yarangümeli ise yaptığı konuşmada, verilen eğitimlerin hayati önem taşıdığını belirtti. Yarangümeli, "Peygamber Efendimiz'i, Kur'an'ı ve temel inançlarımızı sevdiren bu çalışmaları hayati buluyorum. Bizlere maddi ve manevi destek veren tüm hocalarımıza, velilerimize ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Merkez İlçe Başkanı Murat Avşarünal, Hayrat Vakfı Kütahya İl Temsilcisi Hüsrev Yarangümeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ve katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kütahya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydınlık Yarınlara Kitap Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 13:17:32. #7.11#
SON DAKİKA: Aydınlık Yarınlara Kitap Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.