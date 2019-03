Ayfer Yılmaz Projelerini Açıkladı

Demokrat Parti (DP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, daha modern, daha güçlü, daha yaşanabilir bir Mersin için çalışacağını belirterek, "Mersin milletvekilliğimden beri süregelen hizmet anlayışım ve her daim tazelenen heyecanımla Mersin'e, memleket sevdamla dokunacağım" dedi.

Yılmaz, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri düzenlediği toplantıyla kamuoyuna tanıttı. Kongre ve Sergi Sarayında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile İYİ Parti ve DP yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan yılmaz, birçok rengin ahengiyle bir araya geldiklerini söyledi. "Bugün Mersin'e daha iyi bir gelecek planlamak, umudu aşılamak için buradayız" diyen Yılmaz, "Ne mutlu bizlere ki bugün, daha mutlu, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir Mersin için omuz omuzayız" ifadelerini kullandı.



Kocamaz'ın adaylığı sürecinde yaşananları, 'demokrasi ayıbı' olarak tanımlayan Yılmaz, "Halkımızın iradesi yok sayıldı. Seçme ve seçilme hakkı elinden alındı. Bu sebeple demokrasi bayrağını yeniden yüceltmek için buradayım. Bu kent bizim. Halk da biziz, gelecek de biziz. O yüzden yarınlarımız için, umutlarımız ve birliğimiz için buradayız. Size söz veriyorum ki, halkımıza yakışır sosyal belediyecilik anlayışıyla ulaşımdan altyapıya, çevreden bilgi teknolojilerine, eğitimden kültür-sanata, spordan sosyal hizmetlere kadar tüm alanlarda hizmet üreterek, daha modern, daha güçlü, daha yaşanabilir bir Mersin için çalışacağım. Mersin milletvekilliğimden beri süregelen hizmet anlayışım ve her daim tazelenen heyecanımla Mersin'e, memleket sevdamla dokunacağım" diye konuştu.



"Metro projesi önceliğimiz olacak, 7 adet katlı otopark yapılacak"



Mersin vizyon projelerini 3 ana başlık altında ele alan Yılmaz, şöyle devam etti; "Geçmiş dönemde kentimiz ekonomik ve sosyal anlamda ciddi tıkanmışlıklar yaşıyordu. 21. yüzyılı yakalayamamış bir kentimiz vardı. Çünkü şehrin imar anayasası yoktu. Ta ki, Burhanettin Kocamaz döneminde 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planları ve 1/5.000'lik imar planları hazırlanana kadar. Bizim dönemimizde bu planlar tamamlanıp, ilçelerin 1/1000'lik uygulama planlarının önü açılacak. Mersin halkının geniş katılımıyla hazırlanan Ulaşım Master Planı'nın etap etap kilit projeleri hayata geçirilecek. Önceliğimiz Metro Projesi uluslararası ihaleye açılacak. Mersin Metrosu 19 kilometrelik hat uzunluğu ve 15 istasyonuyla kent ulaşımına yeni bir vizyon katacak. Ulaşım sorununu çözmek amacıyla yapımı tamamlanan 5 katlı kavşak sayısına ek olarak, bizim dönemimizde Ulaşım Master Planının bir gereği olarak, 17 adet daha yapılacak. Diğer yandan kaynak ve zaman tasarrufunda son derece etkin bir uygulama olarak akıllı kavşak yönetim sistemini şehrin tamamına yayacağız. Şehir trafiğini önemli oranda rahatlatacak başta Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanı ve Akdeniz ilçesi adliye yanı olmak üzere toplam 7 adet katlı otopark yapımı tamamlanacak. Bu proje ile yol kenarlarında duran araç yoğunluğunu katlı otoparklara çekilerek o alanlarda modern bir kentin gülen yüzü olarak bisiklet yolları yapılacak."



Tarihi alanları tekrardan canlandırmak amacıyla başta Kasaplar Çarşısı olmak üzere Karamancılar Konağı, Taş Bina, Yörük Müzesi, Uray Caddesi, Çamlıbel Yat ve Kruvaziyer Limanı, Kushimoto Caddesi düzenleme projelerini hayata geçireceklerini aktaran Yılmaz, " Ayrıca Adnan Menderes ve Atatürk Parkı rekreasyon düzenlemeleri süratle tamamlanacak. Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi hayata geçecek. Müftü Deresi artık halkımızın çilesi değil sefası olacak. Mersinimiz toplamda yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda, yeşil dokuyla ve aynı zamanda dinlenme, eğlence, eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat odakları ile bütünleşecek. Bu proje ile birlikte Mersin için bir hayal gibi görünen kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmış olacak, ilan edilen Müftü Deresi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile birlikte dere ıslah projesi yapılacak" dedi.



"Üreten ve paylaşan bir Mersin için projeler uygulayacağız"



Konuşmasında, 'Üreten ve paylaşan Mersin' projelerinden bahseden Yılmaz, sağlıklı bir kırsal ve kentsel kalkınma ile istihdam için üreten ve paylaşan Mersin temelinde projeler uygulayacaklarını söyledi. Yılmaz, "Son derece verimli sonuçlar alınan sulama kooperatifleri- belediye iş birliği modeline benzer bir yaklaşımla, üretim kooperatifleri aracılığıyla gerçekleştirip, kırsal alanda üretimin çeşitlendirilmesini ve pazarlama imkanlarını genişletip bireysel kalkınmanın önünü açacağız. Başta kadınlarımız ve gençlerimize yönelik olmak üzere iş ve beceri merkezleri açıp istihdama ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına destek vereceğiz. Gençlik merkezleri ve kreşlere yönelik robotik kodlama, matematik, kültürel ve sanatsal branşlarda eğitimler verilerek üniversite gençleri için ücretsiz staj olanakları da sağlayacağız. Bunun yanında üniversite öğrencilerimize 'özgür kart' ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerden indirimli yararlanma imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda başarılı lise ve üniversite öğrencilerine yurt dışında staj programları ve mesleki uygulama eğitimlerine katılma imkanı sağlayacağız. Üretime destek olmak tek başına yeterli değildir. Bu amaçla üretilen ürünlere katma değer kazandırılması amacıyla meyve suyu ve meyve kurutma fabrikaları yapacağız" şeklinde konuştu.



"Bütünleşen Mersin projeleri kentte birliği sağlayacak"



Mersin'de kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetim anlayışını hakim kılacak projeleri hayata geçireceklerinden bahseden Yılmaz, "Kentimizin haklı gururu engellilere yönelik hizmetler hız kesmeden devam edecek. Öncelikli olarak Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Tatil Köyü Projesi süratle hayata geçirilecek. Diğer yandan her yaştan kentlimizin faydalanabileceği, kentin ortak birikimleri ve değerlerini paylaşabileceği Aile Yaşam Merkezleri, Bilim Merkezi ve Gençlik Parkı, Gençlik Akademisi Kampüsü, Çocuk Eğlence, Eğitim ve Bilim Parkı projelerini hayata geçireceğiz. Üniversiteler, STK'lar ve belediyemiz işbirliği ile çocuklarımızın çok yönlü desteklendiği Kreş Ekosistemi kurulacak. İhtiyaç sahibi ailelerin 0-2 yaş arası çocuklarının mama ve temel ihtiyaçlarının desteklenmesi sağlanacak. Sanatın ve sporun bütünleştirici ve farklılıklarımızı azaltıcı gücü ile bu güzel şehri bir filarmoni orkestrası ile buluşturacağız. Sporu ve sporcuyu branş ayrımı yapmaksızın destekleyeceğiz. Kısa bir özetini açıklamış bulunduğum tüm bu projeleri adil, şeffaf, hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, vatandaş ve paydaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkartarak birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

