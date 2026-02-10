AYM'den Hükümlüye Tazminat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AYM'den Hükümlüye Tazminat

10.02.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, nişanlısıyla telefonla görüşme talebi reddedilen hükümlüye 34 bin lira tazminat verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), nişanlısıyla telefonla görüşme talebi yerine getirilmeyen hükümlünün başvurusunda, özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği sonucuna vararak başvurucuya 34 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan bir kişi, başka cezaevinde tutuklu bulunan nişanlısıyla 33 aydır yalnızca mektupla haberleşebildiğini belirterek telefonla görüşmelerine imkan sağlanmasını talep etti.

Talep üzerine cezaevi yönetimi, "mevzuat hükümleri çerçevesinde arkadaş, nişanlı ya da imam nikahlı eş ile telefon görüşmesi yapılamayacağı" yönünde ilan yayınladı.

İlanın iptali için açtığı davalar reddedilen hükümlü, AYM'ye bireysel başvuru yaptı.

Başvuruda, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan "özel hayata saygı hakkı" ile 22. maddesinde güvence altına alınan "haberleşme hürriyetinin" ihlal edildiği sonucuna varan Yüksek Mahkeme, başvurucuya 34 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karardan

AYM'nin kararında, telefonla görüşme hakkının, mahpusların özel ve kişisel ilişkilerini canlı tutmanın bir yolu olduğu belirtildi.

Nişanlılık kurumunun, evlilik öncesi bir adım ve özel hayatın önemli bir parçası olduğuna işaret edilen kararda idareden, nişanlı olduğunu ortaya koyan mahpusların, nişanlılarıyla iletişim kurmalarında kolaylık göstermesinin beklendiği aktarıldı.

Başvurucu ve nişanlısının cezaevinde olmaları nedeniyle yüz yüze görüşme imkanlarının bulunmadığına işaret edilen kararda, "Başvurucu, nişanlısı ile mektup yoluyla iletişim kurabilmekteyse de bu durumun kısa sayılamayacak bir süre devam ettiği ve nişanlılık ilişkisinin niteliği gözetildiğinde sadece mektupla iletişimin yeterli bir haberleşme vasıtası olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM'den Hükümlüye Tazminat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:08:04. #.0.4#
SON DAKİKA: AYM'den Hükümlüye Tazminat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.