AYM'den Seçim Verileri İle İlgili Karar

Anadolu Ajansı, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Anadolu Ajansı ile imzalanan bir seçim veri ekranı abonelik sözleşmesi kapsamında açılan davaya yönelik kararının, seçim verilerinin toplanması ve paylaşılmasına ilişkin güvenilirlik konusunda herhangi bir değerlendirme içermediğini bildirdi.

Anadolu Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin kamuoyuna yansıyan kararına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Söz konusu kararın, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında, bir televizyon kuruluşunun Anadolu Ajansı ile imzaladığı seçim veri ekranı abonelik sözleşmesi kapsamında açtığı ticari alacak davasına ilişkin olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, davayı somut ve ölçülebilir bir zararın ortaya konulamadığı gerekçesiyle reddetmiştir. AYM ise bireysel başvuru üzerine yaptığı incelemede, yerel mahkeme kararının gerekçelendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Mahkeme, dosyanın yargılama yapılmak üzere Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermiştir.

AYM kararı; Anadolu Ajansının kurumsal yapısı, yayıncılık anlayışı veya seçim verilerinin toplanması ve paylaşılmasına ilişkin güvenilirlik konusunda herhangi bir değerlendirme içermemektedir. Anadolu Ajansı, hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edecektir."