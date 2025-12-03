AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak
03.12.2025 00:40
Anayasa Mahkemesi, Saadet Partisi, As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımladı. AYM, As Parti'nin hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ve incelemeyi engellemeye yönelik eylemler olduğundan hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2023 YILLARINA AİT MALİ DENETİMLERİ YAPILDI

Kararlara göre, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin 2019, Genç Anadolu Partisi'nin 2019 ve 2020, As Parti'nin 2023 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

AS PARTİ'YE SUÇ DUYURUSU

Yüksek Mahkeme, As Parti'nin, Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

HESABIN KABUL ETDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

As Parti genel merkez hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin 2023 yılı hesabının ilgili kanun uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına da oy birliğiyle karar verildi.

DİĞER SİYASİ PARTİLER KANUNA UYGUN

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin ise belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Kaynak: AA

