AYM, HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın görüşecek - Son Dakika
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AYM, HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın görüşecek

25.01.2023 10:43

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı. AYM, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın karara bağlayacak.

HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduk" demişti.

BAŞVURU YARIN ELE ALINACAK

Anayasa Mahkemesinde başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör çalışmasını sürdürüyor. Yüksek Mahkemede görülen bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilişkin raportör raporunun tamamlamasının ardından üyelerin, başvuruyu yarın ele alması bekleniyor.

HDP'NİN HESAPLARINA BLOKE KONMUŞTU

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.

BLOKE KARARI TEKRAR ELE ALINACAK

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

KAPATMA DAVASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı. HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AYM, HDP'nin 'kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması' başvurusunu yarın görüşecek - Son Dakika

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