AYM, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un taraftarları doğrudan ilgilendiren iki hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu. Mahkeme, soruşturma aşamasında uygulanan tedbire karşı yargısal bir itiraz yolu bulunmamasını ve maç günü kolluğa gitme zorunluluğunu ölçüsüz olarak değerlendirdi.

İKİ MAHKEME AYM'YE BAŞVURDU

Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 71. Asliye Ceza Mahkemesi, seyirden yasaklanma tedbirine uymama suçundan açılan davalarda, 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesinin 3 ve 8 numaralı fıkralarının Anayasa'nın 23 ve 38. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek iptal istemiyle AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, belirli suçlardan soruşturma başlatılan kişilere seyirden yasaklama tedbirinin herhangi bir yargı kararı olmadan uygulandığı öne sürüldü. Uygulamada bu kararın adli bir merci tarafından değil kolluk tarafından verildiği, kuralların seyahat özgürlüğünü sınırladığı ve temel hak ve özgürlüklerin ölçüsüz şekilde kısıtlandığı savunuldu.

OYBİRLİĞİYLE İPTAL EDİLDİ

Başvuruları birleştirerek görüşen AYM, 25 Haziran 2026'da oybirliğiyle aldığı kararla, Kanun'un "futbol maçında hakkında soruşturma açılan taraftar hakkında seyirden yasaklama kararı verilmesi" ve "maç günü karakola gitme zorunluluğu" getiren fıkralarını iptal etti. E.2025/211, K.2026/146 sayılı karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

"KURALIN ORANTILI OLDUĞU SÖYLENEMEZ"

Kararın gerekçesinde, haklarında belli suçlardan soruşturma başlatılan kişilerin spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasının, müsabakaların sağlıklı ve düzen içinde yapılması yoluyla kamu düzeninin sağlanması amacına ulaşmak için elverişli olduğu belirtildi. Ancak soruşturmanın başlatılmasıyla derhal uygulanan tedbirin, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılmadığı sürece koruma tedbiri olarak devam ettiği hatırlatıldı.

Soruşturma aşamasında tedbire karşı keyfiliği önleyecek etkili bir yargısal mekanizma bulunmadığına dikkat çekilen gerekçede şu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılmasına karar verilmediği sürece devam etmesi öngörülen seyirden yasaklama tedbirine karşı şüphelinin başvurabileceği bir yargısal mekanizmanın bulunmaması, kural kapsamında kişilere yüklenen külfet ile ulaşılmak istenen meşru amaç arasındaki makul dengeyi ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla kuralın orantılı olmadığı, bu yönüyle hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

MAÇ GÜNÜ KARAKOLA GİTME ZORUNLULUĞU DA İPTAL

AYM, seyirden yasaklanan kişilere tedbirin uygulanma şekillerinden biri olarak belli zamanlarda kolluğa başvurma yükümlülüğü getirildiğini hatırlattı. Mahkeme, kuralın uzun bir süre boyunca kategorik olarak bizzat kolluğa başvurmayı zorunlu kıldığını ve bu tedbirin kişilerin özel ve mesleki hayatı üzerinde önemli bir külfet doğurabileceğini belirtti.

"TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE FARKLI YÖNTEMLER MÜMKÜN"

Kararın gerekçesinde, "Nitekim günümüzdeki teknolojik gelişmeler dikkate alındığında söz konusu tedbirin denetlenmesine yönelik farklı yöntemlerin geliştirilmesi de mümkündür. Dolayısıyla tedbirin uygulanmasında kişinin ilgili takımın müsabakalarının başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra kolluğa başvurmasının otomatik olarak zorunlu tutulmasının kişiye aşırı bir külfet yüklediği kanaatine varılmıştır." denildi.

YASAKLAR 26 AĞUSTOS 2027'YE KADAR SÜRECEK

İptal hükümleri, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra, 26 Ağustos 2027'de yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar mevcut düzenleme uygulanmaya devam edecek. Yasama organının bu süre içinde yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.