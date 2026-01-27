Ayn-el Arab'da İnsani Koridor İşliyor

EL ARAP BÖLGESİNDEKİ İNSANİ KORİDOR İŞLİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, " Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor işliyor ve hiçbir sorun yaşanmadı. Bizzat kendilerinden burada öğrenmiş olduk. İnşallah yakın gelecekte bu istikrarın sağlanması anlamında daha güçlü adımların atılacağına yürekten inanıyoruz"dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, beraberinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tazmazoğlu ve milletvekilleri ile Halep'e ziyarette bulundu. Halep Valisi Azzam el-Garib'i makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Halep Kalesi ve çevresini ziyaret etti.

'VERİMLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Ziyaret sonrası Halep Kalesi altında açıklamalarda bulunan Kürşad Zorlu, Halep'in büyük bir medeniyetin buluştuğu, kadim tarihin kesişme noktası olduğunu, bu yüzden de bölgenin kendileri için önem arz ettiğini kaydetti. Özellikle 8 Aralık tarihinden itibaren Ahmed Şara yönetiminde Suriye'nin istikrarı, güvenliği, huzuru ve barışı için gerçekten önemli adımlar atıldığını anlatan Zorlu, "Bu anlamda Suriye-Türkiye arasındaki ilişkilerin de önemli bir noktası olarak Halep'i görüyoruz. Valimizin yönetiminde, değerli belediye başkanı ve diğer heyetle çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah başta su kaynakları olmak üzere Halep'in yeniden imarında park, bahçe ve okulların inşasında çok boyutlu iş birliğini hayata geçirme arzusundayız. Bölgesel kalkınma ve bölgesel ekonomiyi hep birlikte başta sınır illerimiz olmak üzere bir büyük seferberliği de yakın gelecekte arzu ediyoruz. Bunun gerekli detaylarını az önce Valilik ve diğer yetkili kurumlarla da görüşüp müzakere etme fırsatı bulduk. Tarihimizin belirtileri Halep'te olduğu gibi duruyor. Dolayısıyla heyetimizle birlikte Halep'in yeniden inşası nasıl gerçekleşebilir? Belediyecilik anlamında Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve belediyelerimiz nasıl katkı sağlayabilir? Bu amaçla verimli görüşme gerçekleştirdik. Yavaş yavaş sonuçlarını da almaya başladık. Bu başlangıç inşallah büyüyerek devam edecek. En önemlisi belediyecilik anlamında başta su kaynaklarının yönetimi olmak üzere bölgemizin birlikte kalkınması, büyümesi ve güçlenmesi adına ortak bir komitenin oluşturulması fikri üzerinde mutabık kaldık" diye konuştu.

'PROVOKASYONLARA KARŞI ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin Suriye'deki gelişmelerden ayrı düşünülemeyeceğini aktaran Zorlu, Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridorun işlediğini ve hiçbir sorun yaşanmadığını vurgulayarak, "Tabii Suriye'nin bütünlüğü, birliği ve önümüzdeki süreçte yeniden inşası bizim için büyük önem taşıyor. Suriye yönetiminin 8 Aralık'tan sonra attığı önemli adımları memnuniyetle takip ediyoruz. Bizim Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz elbette buradaki gelişmelerden ayrı düşünülemez. Terör örgütünün bütün provokasyonlarına rağmen Şara yönetiminin bu konudaki adımlarının önümüzdeki günlerde sonuç vereceğini düşünüyoruz. Tabii provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor işliyor ve hiçbir sorun yaşanmadı. Bizzat kendilerinden burada öğrenmiş olduk. İnşallah yakın gelecekte bu istikrarın sağlanması anlamında daha güçlü adımların atılacağına yürekten inanıyoruz. Bizim Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz elbette buradaki gelişmelerden ayrı düşünülemez" ifadelerini kullandı.