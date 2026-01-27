Ayn-el Arab'da İnsani Koridor İşliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ayn-el Arab'da İnsani Koridor İşliyor

27.01.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kürşad Zorlu, Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridorun sorunsuz çalıştığını açıkladı.

EL ARAP BÖLGESİNDEKİ İNSANİ KORİDOR İŞLİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, " Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor işliyor ve hiçbir sorun yaşanmadı. Bizzat kendilerinden burada öğrenmiş olduk. İnşallah yakın gelecekte bu istikrarın sağlanması anlamında daha güçlü adımların atılacağına yürekten inanıyoruz"dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, beraberinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tazmazoğlu ve milletvekilleri ile Halep'e ziyarette bulundu. Halep Valisi Azzam el-Garib'i makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Halep Kalesi ve çevresini ziyaret etti.

'VERİMLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Ziyaret sonrası Halep Kalesi altında açıklamalarda bulunan Kürşad Zorlu, Halep'in büyük bir medeniyetin buluştuğu, kadim tarihin kesişme noktası olduğunu, bu yüzden de bölgenin kendileri için önem arz ettiğini kaydetti. Özellikle 8 Aralık tarihinden itibaren Ahmed Şara yönetiminde Suriye'nin istikrarı, güvenliği, huzuru ve barışı için gerçekten önemli adımlar atıldığını anlatan Zorlu, "Bu anlamda Suriye-Türkiye arasındaki ilişkilerin de önemli bir noktası olarak Halep'i görüyoruz. Valimizin yönetiminde, değerli belediye başkanı ve diğer heyetle çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah başta su kaynakları olmak üzere Halep'in yeniden imarında park, bahçe ve okulların inşasında çok boyutlu iş birliğini hayata geçirme arzusundayız. Bölgesel kalkınma ve bölgesel ekonomiyi hep birlikte başta sınır illerimiz olmak üzere bir büyük seferberliği de yakın gelecekte arzu ediyoruz. Bunun gerekli detaylarını az önce Valilik ve diğer yetkili kurumlarla da görüşüp müzakere etme fırsatı bulduk. Tarihimizin belirtileri Halep'te olduğu gibi duruyor. Dolayısıyla heyetimizle birlikte Halep'in yeniden inşası nasıl gerçekleşebilir? Belediyecilik anlamında Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve belediyelerimiz nasıl katkı sağlayabilir? Bu amaçla verimli görüşme gerçekleştirdik. Yavaş yavaş sonuçlarını da almaya başladık. Bu başlangıç inşallah büyüyerek devam edecek. En önemlisi belediyecilik anlamında başta su kaynaklarının yönetimi olmak üzere bölgemizin birlikte kalkınması, büyümesi ve güçlenmesi adına ortak bir komitenin oluşturulması fikri üzerinde mutabık kaldık" diye konuştu.

'PROVOKASYONLARA KARŞI ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin Suriye'deki gelişmelerden ayrı düşünülemeyeceğini aktaran Zorlu, Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridorun işlediğini ve hiçbir sorun yaşanmadığını vurgulayarak, "Tabii Suriye'nin bütünlüğü, birliği ve önümüzdeki süreçte yeniden inşası bizim için büyük önem taşıyor. Suriye yönetiminin 8 Aralık'tan sonra attığı önemli adımları memnuniyetle takip ediyoruz. Bizim Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz elbette buradaki gelişmelerden ayrı düşünülemez. Terör örgütünün bütün provokasyonlarına rağmen Şara yönetiminin bu konudaki adımlarının önümüzdeki günlerde sonuç vereceğini düşünüyoruz. Tabii provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor işliyor ve hiçbir sorun yaşanmadı. Bizzat kendilerinden burada öğrenmiş olduk. İnşallah yakın gelecekte bu istikrarın sağlanması anlamında daha güçlü adımların atılacağına yürekten inanıyoruz. Bizim Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz elbette buradaki gelişmelerden ayrı düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Kürşad Zorlu, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ayn-el Arab'da İnsani Koridor İşliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
ABD’deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir ABD'deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir
Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüş hazırlığında Ünlü ismin yerine geçecek Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:32
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 20:53:41. #7.11#
SON DAKİKA: Ayn-el Arab'da İnsani Koridor İşliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.