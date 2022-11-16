Erol Köse ve Erhan Güleryüz davasında yeni gelişme: FETÖ ile iltisaklı biri - Son Dakika
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Erol Köse ve Erhan Güleryüz davasında yeni gelişme: FETÖ ile iltisaklı biri

16.11.2022 15:10

Erol Köse, Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün "Ölünce Sevemezsem Seni" adlı şarkının sözlerini kendisinin yazdığını belirterek telif gelirlerinin istenmesi için açtığı davada hakim karşına çıktı. Davanın reddini talep eden Köse, "Bizim Erhan Güleryüz'le kopma nedenimiz FETÖ ile iltisaklı olmasıdır. Asıl MESAM kayıtlarında şarkı benimdir. 32 senelik müzik kariyerimde ayda 20 lira için sahtecilik yapacak halim yok" ifadelerini kullandı.

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile hayatını kaybeden grubun eski solisti Cemil Özeren'in oğlu Ali Ozan Özeren, "Ölünce Sevemezsem Seni" adlı şarkı yüzünden Erol Köse'ye dava açtı. İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davalı Erol Köse katıldı. Davacı Erhan Güleryüz'ü ise avukatı temsil etti.

"ONUNLA KOPMA NEDENİMİZ FETÖ İLE İLTİSAKLI OLMASI"

Duruşmada savunma yapan Erol Köse, "Tanıklar söz konusu şarkı yapıldığında grupta bile yer almıyorlardı, bu nedenle tanık beyanları gerçeği yansıtmıyor. Bilirkişi raporunda şarkı sözünün Cemil Özeren tarafından yazıldığı belirtilmiştir, oysa taleplerinde Erhan Güleryüz'ün adına dava açılmıştır" dedi. Köse, "Beni müzik bilmemekle suçladılar. Ben 7 yaşından beri müzikle uğraşıyorum, çalmadığım enstrüman yok. Bizim Erhan Güleryüz'le kopma nedenimiz FETÖ ile iltisaklı olmasıdır, Erhan'ın Fetullah Gülen'in şiirlerini bestelemesidir. FETÖ okullarında konserler vermesidir. Bu konuda da hakkında soruşturma vardır" diye konuştu.

Şarkıcı Erhan Güleryüz ile davalık olan Erol Köse, hakim karşısına çıktı

"DAVA REDDEDİLSİN"

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Köse, "Asıl MESAM kayıtlarında şarkı benimdir. 32 senelik müzik kariyerimde ayda 20 lira için sahtecilik yapacak halim yok. Davanın reddine karar verilsin" dedi. Alınan avukat ifadelerinin de ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

GÜLERYÜZ HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI İDDİASINDA BULUNDU

Duruşmanın ardından açıklama yapan Erol Köse, "Özellikle buraya geldim. Erhan Güleryüz hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştır. Çünkü FETÖ'nün bütün okullarında konserler vermiştir. FETÖ'nün şarkılarını bestelemiştir. FETÖ'nün uzantısı ekiplerle 7 Renk Sanat Vakfı'nın kurucu üyesidir. 17- 25'ten sonra da devam etmiştir. Ne olduğu bellidir. Bilirkişi ispatlamıştır, reddettiği imzaların kendisine ait olduğunu ispatlamıştır. Dava lehimize devam etmektedir" dedi.

Şarkıcı Erhan Güleryüz ile davalık olan Erol Köse, hakim karşısına çıktı

DAVANIN GEÇMİŞİ

"Ayna" grubunun solisti Erhan Güleryüz ile hayatını kaybeden grubun eski solisti Cemil Özeren'in oğlu Ali Ozan Özeren, "Ölünce Sevemezsem Seni" adlı şarkı yüzünden Erol Köse'ye dava açtı. Eserin bestecisi Cemil Özeren ile söz yazarı Erhan Güleryüz olduğu halde MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Cemil Özeren ile davalı Erol Köse'nin adının geçtiği belirtilen dilekçede, "Eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz, bestesinin Cemil Özeren olduğunun tespitini istiyoruz. Ayrıca Erol Köse'ye ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Erol Köse ve Erhan Güleryüz davasında yeni gelişme: FETÖ ile iltisaklı biri - Son Dakika

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