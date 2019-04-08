Son Dakika Haberleri: Aynı Gün Ölen 57 Yıllık Karı Koca Beraber Toprağa Verildi

Aynı Gün Ölen 57 Yıllık Karı Koca Beraber Toprağa Verildi

8 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aynı gün vefat eden 57 yıllık evli çift, son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Aynı Gün Ölen 57 Yıllık Karı Koca Beraber Toprağa Verildi, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aynı gün vefat eden 57 yıllık evli çift, son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Alaplı Kocaali köyünde yaşayan 73 yaşındaki Ali Karadağ, KOAH hastalığı rahatsızlığıyla kaldırıldığı Ereğli'de bulunan özel bir hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kocaali köyündeki evinde ölüm haberini alan eşi Hacı Kadın Karadağ da (75), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir kaç saat arayla öldüler

Birkaç saat arayla hayatlarını kaybeden Hacı Kadın Karadağ ile Ali Karadağ'ın cenazeleri, Alaplı Kocaali Köyü Camii'nde ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanında yan yana toprağa verildi.

Çiftin tek oğlu olan Mehmet Karadağ ise babası ve annesinin birbirini çok sevdiklerini belirterek, "57 yıldır evliydiler ve birbirlerine çok düşkündüler. Aynı günde de beraber öldüler, birbirlerini bekliyorlarmış. Mekanları cennet olsun" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:12 Kaynak: İHA

Zonguldak, Karadağ, Alaplı, Güncel
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