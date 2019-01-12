Son Dakika Haberleri: Aynı Mahallede Yarım Saat Arayla Aynı Minibüsten Ateş Açıldı, 2 Kişi Yaralandı

Aynı Mahallede Yarım Saat Arayla Aynı Minibüsten Ateş Açıldı, 2 Kişi Yaralandı

47 dakika önce

KONYA'da aynı mahallede, farklı sokaklarda yarım saat arayla beyaz renkli minibüsten tabancayla ateş açılması sonucu sokakta yürüyen 2 kişi yaralandı.

Aynı Mahallede Yarım Saat Arayla Aynı Minibüsten Ateş Açıldı, 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
KONYA'da aynı mahallede, farklı sokaklarda yarım saat arayla beyaz renkli minibüsten tabancayla ateş açılması sonucu sokakta yürüyen 2 kişi yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokak'ta, bugün saat 00.30 sıralarında kaldırımda yürüyen Tamer Özkan'a (19), yanına yaklaşan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli bir minibüsten tabancayla ateş açıldı. Kalçasına isabet eden kurşunla yaralanan Özkan, çağırılan ambulansla  Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra, aynı mahallede birkaç sokak ilerideki Dikiciler Sokak'ta bu kez, telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen Oktay Toraman'a (33) aynı minibüsten ateş açıldı.  Bacağından yaralanan Toraman da ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

POLİS ESRARENGİZ MİNİBÜSÜ ARIYOR

Polis olay yerlerinde yaptığı incelemede, 6 boş mermi kovanı buldu. Polis, yarım saat arayla 2 kişiyi yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:50 Kaynak: DHA

Polis, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Irak Merkezi Hükümetinin, IKBY Bayraklarının İndirilmesi İçin Verdiği Süre Doldu! Kriz Tırmanıyor İzmir Sağanak Yağışa Teslim Oldu

Cani Koca, Boşanma Aşamasında Olduğu Hamile Eşine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdırdı Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 09:37:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aynı Mahallede Yarım Saat Arayla Aynı Minibüsten Ateş Açıldı, 2 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]