Son Dakika Haberleri: Ayra'nın Müzikal Yolculuğu 2.Bölümüyle Devam Ediyor!

Ayra'nın Müzikal Yolculuğu 2.Bölümüyle Devam Ediyor!

29 dakika önce

Türkçe sözlü rap müziğin kendine özgü ismi Kayra, yeni albümü "Bütün Ayazların Ortasında" ile dinleyenleri soluksuz, öfke dolu ve yürek burkan bir yolculuğa çıkartıyor.

Ayra'nın Müzikal Yolculuğu 2.Bölümüyle Devam Ediyor!, System.String[]

Bütün şarkıların birbiriyle bağlantılı olduğu ustaca kurgulanmış, dinleyeni hiç beklemediği anda en umulmadık yerden yakalayan albüm 13 şarkıdan oluşuyor. Bütün düzenleme işlemleri Da Poet'e ait olan albümün altyapıları Da Poet, Radansa, Beatific Vision, C1556 imzası taşıyor. Kayıtları Studio BK'da Buğra Kunt tarafından alınan albümün mix - mastering işlemleri de Buğra Kunt tarafından yapıldı.

Bölümler halinde yayınlanacak olan ve ilk bölümü Ocak ayında yayınlanan albümün ikinci bölümü bugün Basemode Records & Sony Music işbirliğiyle tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı. Albümün "Bedirhan Karakurluk" yönetmenliğindeki ikinci video klibi "Olmadım Say" ise şimdi YouTube'da Basemode Records kanalında izleyicilerle buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:16 Kaynak: Bültenler

Sony, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Ankette Adana'da Dikkat Çeken Sonuç Cami Katliamı Sonrası İlk Cuma: Canlı Yayınlandı, Başbakan Hadisle Konuşmasına Başladı Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e Gönderme: Beni Kesen Yayıncının Ne Hale Geldiğini Biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara Yönelik Karara İmzayı Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 08:45:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayra'nın Müzikal Yolculuğu 2.Bölümüyle Devam Ediyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]