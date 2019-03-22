Ayra'nın Müzikal Yolculuğu 2.Bölümüyle Devam Ediyor!
29 dakika önce
Türkçe sözlü rap müziğin kendine özgü ismi Kayra, yeni albümü "Bütün Ayazların Ortasında" ile dinleyenleri soluksuz, öfke dolu ve yürek burkan bir yolculuğa çıkartıyor.
Bütün şarkıların birbiriyle bağlantılı olduğu ustaca kurgulanmış, dinleyeni hiç beklemediği anda en umulmadık yerden yakalayan albüm 13 şarkıdan oluşuyor. Bütün düzenleme işlemleri Da Poet'e ait olan albümün altyapıları Da Poet, Radansa, Beatific Vision, C1556 imzası taşıyor. Kayıtları Studio BK'da Buğra Kunt tarafından alınan albümün mix - mastering işlemleri de Buğra Kunt tarafından yapıldı.
Bölümler halinde yayınlanacak olan ve ilk bölümü Ocak ayında yayınlanan albümün ikinci bölümü bugün Basemode Records & Sony Music işbirliğiyle tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı. Albümün "Bedirhan Karakurluk" yönetmenliğindeki ikinci video klibi "Olmadım Say" ise şimdi YouTube'da Basemode Records kanalında izleyicilerle buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:16 Kaynak: Bültenler
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