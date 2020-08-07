Ayrancı'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla ile denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Ayrancı ilçesinde, Kaymakam Evren Çakır, Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Kılınç, İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Yılmaz ve İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Sibel Şeker'in katılımıyla "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Çakır, ilçedeki işletmeleri denetleyerek, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.