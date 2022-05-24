Ayrılıkçı Katalan lider Puigdemont, AP dokunulmazlığına geri kavuşacak - Son Dakika
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Ayrılıkçı Katalan lider Puigdemont, AP dokunulmazlığına geri kavuşacak

24.05.2022 17:29
Ayrılıkçı Katalan lider Puigdemont, AP dokunulmazlığına geri kavuşacak

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi, eski Katalan lider ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Carles Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılması kararının askıya alınmasına hükmetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi, eski Katalan lider ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Carles Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılması kararının askıya alınmasına hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı, İspanya'nın Katalonya bölgesinin eski başkanı Puigdemont ve diğer ayrılıkçı Katalan vekiller Toni Comin ve Clara Ponsati'nin dokunulmazlığın iadesi için açtıkları davada Katalan siyasetçiler lehine karar verdi.

Puigdemont ve diğer Katalan siyasetçilerin avukatı Simon Bekaert, müvekkillerine milletvekili dokunulmazlıklarının iade edileceğini bildirdi.

İspanya'nın yargılamak istediği Puigdemont'un dokunulmazlığı Mart 2021'de AP'de yapılan oylamayla kaldırılmıştı. AP milletvekilliğine 2019'da seçilen Puigdemont, AB Genel Mahkemesine başvurarak dokunulmazlığının geri verilmesini talep etmiş ancak bu talep reddedilmişti.

Puigdemont'un iadesini isteyen İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiyi, Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçluyor.

Puigdemont'a İspanya'ya iadesi halinde 25 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Son AP seçiminde parlamento üyesi seçilen Puigdemont, Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayrılıkçı Katalan lider Puigdemont, AP dokunulmazlığına geri kavuşacak - Son Dakika


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