Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

11.02.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı eylemlerine yönlendirme yaptığı iddiasıyla Ayşe Barım, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan menajer, ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı devam edecek.

İki yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan menajer, ID iletişim sahibi Ayşe Barım 1 Ekim'de, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye edilmişti. Hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması da kararlaştırılan Barım tutukluluğunun 248. gününde özgürlüğüne kavuşmuştu.

Savcı müebbet istedi

Duruşma savcısı, celse arasında esas hakkında mütalaasını sundu. Soruşturma savcısı iddinamede, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" iddiasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istese de duruşma savcısı, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırırmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık mütalaasında, Emine Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinde sanatçılar üzerinden planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu, süreci sosyal medya ve sahada yönettiği, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna iştirak ettiği ileri sürüldü. Ayrıca mütalaada, Ayşe Barım'ın dosyada firari sanık olarak yer alan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile Gezi Parkı sürecinde bildiri yayınlanmasına ilişkin tape görüşmeleri yaptığı, sürece ilişkin irade ortaya koyduğu, sanatçıları koordine ederek yönlendirdiği ve ana sanıklarla yoğun iletişim kurduğu ileri sürüldü.

Davanın karar duruşması ise bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya fiziki olarak katılan Barım, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Duruşma saat 10: 30'da iddia makamının celse arasında verdiği mütalaasını tekrar etmesiyle başladı.

"Sizden yaşam hakkımın korunduğu bir karar bekliyorum"

Mütalaaya karşı savunmasını veren Barım ise şunları söyledi:

"2025 yılının Ocak ayından bu yana anlamadığım bir süreç içerisindeyim. Hayatımda hiçbir zaman siyasi bir duruş sergilemedim. Ben sizlere çok teşekkür ederim beni tahliye ettiğiniz için. Bundan sonraki süreçte ameliyatlarımı gerçekleştirmek istiyorum. Dosyada hala somut bir delil yokken daha ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Ben suçsuzum. Ben her zaman ülkeme bağlı, vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışan bir kadınım. Hayatım boyunca sadece çalıştım. Bu süreçte hem fiziksel hem psikolojik sağlığım etkilendi. Bu süreçte hem fiziksel hem psikolojik sağlığım etkilendi. Sizden yaşam hakkımın korunduğu bir karar bekliyorum."

Ardından Barım'ın avukatları mütalaaya karşı beyanda bulundu. Avukatlar, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

Son sözleri sorulan Barım, "Ben avukatlarıma aynen katılıyorum. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşmaya iki saat karar arası verildi. Mahkeme heyeti Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı devam edecek.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ayşe Barım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti
Çelik’in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş

15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:18
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 15:56:08. #7.11#
SON DAKİKA: Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.