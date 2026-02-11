Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan menajer, ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı devam edecek.

İki yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan menajer, ID iletişim sahibi Ayşe Barım 1 Ekim'de, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye edilmişti. Hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması da kararlaştırılan Barım tutukluluğunun 248. gününde özgürlüğüne kavuşmuştu.

Savcı müebbet istedi

Duruşma savcısı, celse arasında esas hakkında mütalaasını sundu. Soruşturma savcısı iddinamede, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" iddiasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istese de duruşma savcısı, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırırmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık mütalaasında, Emine Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinde sanatçılar üzerinden planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu, süreci sosyal medya ve sahada yönettiği, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna iştirak ettiği ileri sürüldü. Ayrıca mütalaada, Ayşe Barım'ın dosyada firari sanık olarak yer alan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile Gezi Parkı sürecinde bildiri yayınlanmasına ilişkin tape görüşmeleri yaptığı, sürece ilişkin irade ortaya koyduğu, sanatçıları koordine ederek yönlendirdiği ve ana sanıklarla yoğun iletişim kurduğu ileri sürüldü.

Davanın karar duruşması ise bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya fiziki olarak katılan Barım, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Duruşma saat 10: 30'da iddia makamının celse arasında verdiği mütalaasını tekrar etmesiyle başladı.

"Sizden yaşam hakkımın korunduğu bir karar bekliyorum"

Mütalaaya karşı savunmasını veren Barım ise şunları söyledi:

"2025 yılının Ocak ayından bu yana anlamadığım bir süreç içerisindeyim. Hayatımda hiçbir zaman siyasi bir duruş sergilemedim. Ben sizlere çok teşekkür ederim beni tahliye ettiğiniz için. Bundan sonraki süreçte ameliyatlarımı gerçekleştirmek istiyorum. Dosyada hala somut bir delil yokken daha ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Ben suçsuzum. Ben her zaman ülkeme bağlı, vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışan bir kadınım. Hayatım boyunca sadece çalıştım. Bu süreçte hem fiziksel hem psikolojik sağlığım etkilendi. Bu süreçte hem fiziksel hem psikolojik sağlığım etkilendi. Sizden yaşam hakkımın korunduğu bir karar bekliyorum."

Ardından Barım'ın avukatları mütalaaya karşı beyanda bulundu. Avukatlar, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

Son sözleri sorulan Barım, "Ben avukatlarıma aynen katılıyorum. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşmaya iki saat karar arası verildi. Mahkeme heyeti Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı devam edecek.