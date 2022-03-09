AYŞEGÜL'ÜN HATIRALARINI ODASINDA YAŞATIYORLAR - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Afganistan uyruklu A.M.?nin (20) cinsel istismar girişiminde bulunup taşla başından yaraladığı Ayşegül Aydın (16), hastanede 132 günlük yaşam mücadelesini kaybederken, ailesi kızlarının hatırasını odasında yaşatıyor. Ayşegül'ün oyuncakları, eşyaları, yarım bıraktığı pet şişedeki su bile odasında tutuluyor. Suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen baba Metin Aydın, 'Ayşegül benim her şeyimdi. O yıkıldı biz de yıkıldık" dedi. Olay, geçen yıl 12 Temmuz günü Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklendi. Cinsel istismar girişiminde bulunan A.M., kendisine direnen Ayşegül Aydın'ın boğazını sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayşegül, hastanedeki 132 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'AYŞEGÜL ÖLDÜKTEN SONRA BİZİM HAYATIMIZ KALMADI? Ailesi, Ayşegül'ün hatıralarını evindeki odasında yaşatmaya devam ediyor. Ayşegül'ün odasındaki yatağına Türk bayrağı serilirken, Ayşegül'ün oyuncakları, eşyaları, yarım bıraktığı pet şişedeki su bile odasında özenle saklanıyor. Kızının fotoğraflarından oluşan albüme bakarak hasret gidermeye çalışan Metin Aydın, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade ederek gözyaşları içerisinde, 'Ayşegül öldükten sonra bizim hayatımız kalmadı. Yaşayan bir ölü gibiyiz. Bizim hayatımız bitmiş durumda, bizim dünyada bir amacımız, gayemiz, hiçbir şeyimiz kalmadı. Ayşegül ile hepsi gitti.' dedi. Kızının yaşamak için çok çırpındığını ifade eden Metin Aydın, 'Ayşegül'ü, her akşam saat 5'te yolda karşılıyordum. Köy içerisindeki çay ocağında minibüsten inmesini bekliyordum. O saatlerde orada otururken aklıma geldiği zaman ağlıyorum. Ayşegül benim her şeyimdi. Hayat doluydu, çok çırpındı yaşamak için, çok mücadele etti ama hiçbir şey yapamadık. O yıkıldı, biz de yıkıldık. Yaşamamızın hiçbir anlamı kalmadı.' diye konuştu.

'BAŞKA KİMSE BİZİM DURUMUMUZA DÜŞMESİN? Yaşadığı acının günden güne arttığını söyleyen Metin Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

'Meclisteki bütün partilerimizden isteğim artık bu acıların durması için, böyle şerefsizlerin cezalandırılması için, insanların canına kasteden adiler için idam cezasının çıkarılması. Benim gibi yüreği yanan anaların, babaların acılarını dindirsinler lütfen. Başka kimse bizim düştüğümüz duruma düşmesin, çocuklarımız böyle şerefsizlerin heveslerine, böyle adilerin saldırılarına maruz kalmasın. Tek isteğim budur. Başka bir şey istemiyorum, biz zaten bitmişiz, bu saatten sonra bizim için yaşamanın bir anlamı yok. Bir hiç uğruna benim çocuğum evine gelirken, evine 50 metre kala katledildi.'