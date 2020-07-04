Aytemiz Alanyaspor: 1-4

Karşılaşma 4-1 Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

90+3'üncü dakikada Atila Turan kaleye uzak mesafeden şutunu çekti. Yerden seken top köşeye giderken kaleci Marafona son anda uzandı ve kornere çeldi.

78'inci dakikada Bakasetas düzgün bir vuruşla penaltıyı gole çevirdi: 0-3.

77'nci dakikada Juanfran'ın köşe vurulunda ceza sahası içerisinde Gelmin Rivas, Mustafa Pektemek'e faul yaptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

66'ncı dakikada sol kanattan son çizgiye inen N'sakala topu ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Onur düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

64'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan N'sakala ceza sahasına ortasını yaptı. Topa yükselen Cisse, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

45'inci dakikada penaltıyı kullanan Orgill'in sert vuruşunda kaleci Marafona sağına iyi uzandı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

42'nci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Saba'nın pasında topla buluşan Orgill şutunu çekmek üzereyken savunmada Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında MKE Ankaragücü sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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