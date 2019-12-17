Aytemiz Alanyaspor: 1-7 - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor: 1-7 - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor: 1-7

6 saat önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Kemal Mavi (xx), Murat Altan (xx)ADANASPOR: Karacic (x) - Sinan (x), Enes (xx), Evren (x), Renan (xx), Özkan (xx), Okan (x), Eren (x) (Dk. 68 Semir x), Utku (x) (Dk. 54 Mustafa x), Bagayoko (xx), İbrahim (x) (Dk.

Aytemiz Alanyaspor: 1-7, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Kemal Mavi (xx), Murat Altan (xx)

ADANASPOR: Karacic (x) - Sinan (x), Enes (xx), Evren (x), Renan (xx), Özkan (xx), Okan (x), Eren (x) (Dk. 68 Semir x), Utku (x) (Dk. 54 Mustafa x), Bagayoko (xx), İbrahim (x) (Dk. 76 Şahin)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - N'Sakala (xx), Wellinton (xx) (Dk. 46 Veysel xx), Tzavellas (xxx) (Dk. 68 Hamza x), Ceyhun (xx), Onur (xxx), Siopis (xx), Umut (xx), Musa (xx), Fernandes (xxx), Campos (xxx) (Dk. 57 Bakasetas x)

GOLLER: Dk. 59 Enes (Adanaspor) - Dk. 21 (KK) Sinan, Dk. 29 - Dk. 74, Dk. 84 Onur, Dk. 54 Umut, Dk. 44 Tzavellas, Dk. 53 Campos (Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Adanaspor'u 7-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

7'nci dakikada Rusescu topu çekip kaleyi uzaktan denedi ancak kaleci Karacic topu kontrol etti.

14'üncü dakikada ortasahadan kısa paslarla atağa kalkan Alanyaspor'da Onur, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Onur, rakip defansın arkasına sarkan Umut'a ara pasını gönderdi. Umut düzgün bir vuruşla topu Adanaspor fileleriyle buluşturdu: 0-1.

21'inci dakikada sol kanattan atağa kalkan Alanyaspor'da Campos, çalımlarla çizgiye kadar indi. Campos, Adanaspor ceza sahasına yerden sert bir orta gönderdi. Adanaspor'un savunma oyuncusu Sinan'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

29'uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Alanyaspor'da Fernandes, rakiplerini çalımlayarak ilerledi ve topu ceza sahasının sağ çaprazındaki arkadaşı Campos'a gönderdi. Campos'un yerden pasında altı pasta topla buluşan Onur, plase vuruşla topu Adanaspor ağlarına gönderdi: 0-3.

44'üncü dakikada Adanaspor'lu oyunculardan topu kazanan Alanyasporlu Tzavellas ceza sahasına sokuldu. Tzavellas kalecinin yanından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-4

53'üncü dakikada sağ kanattan atağa kalkan Alanyaspor'da Fernandes, çalımlarla ceza sahasına sokuldu ve ceza sahasının sağ çaprazında uygun pozisyonda olan Ceyhun'a pasını gönderdi. Defansın arkasına sarkan Campos, Ceyhun'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Campos, plase şutla topu Adanaspor kalesine gönderdi: 0-5.

59'uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Mustafa geriden ortasını yaptı. Altıpasta uygun pozisyonda olan Enes, topu kontrol etti ve plase vuruşla topu Alanyaspor ağlarına gönderdi: 1-5.

74'üncü dakikada orta sahada paslarla atağa kalkan Alanyaspor'da topla buluşan Umut, ara pasıyla Veysel'i gördü. Veysel topu yerden sert ortayla Onur'a gönderdi. Onur, topun gelişine sert şutuyla farkı yeniden 5'e çıkaran golü kaydetti: 1-6.

84'üncü dakikada Alanyaspor'da Bakasetas sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Defansın uzaklaştıramadığı top Onur'un önünde kaldı. Onur düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-7.

Karşılaşma, Alanyaspor'un 7-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:39 Kaynak: DHA
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