Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp'e pankartlı tebrik
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Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu-yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp'i açtığı pankart ile tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu-yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp'i açtığı pankart ile tebrik etti.
Alanyaspor'u desteklemek için Ankara'ya gelen turuncu-yeşilli ekibin yaklaşık 400 taraftarı, tribünde açtığı pankart ile Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'i tebrik etti. Açılan pankartta, "Sen dünyada, biz burada lideriz Rıza Kayaalp" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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