Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp'e pankartlı tebrik
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Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp'e pankartlı tebrik

12 dakika önce

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu-yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp'i açtığı pankart ile tebrik etti.

Aytemiz Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp'e pankartlı tebrik, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu-yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp'i açtığı pankart ile tebrik etti.

Alanyaspor'u desteklemek için Ankara'ya gelen turuncu-yeşilli ekibin yaklaşık 400 taraftarı, tribünde açtığı pankart ile Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'i tebrik etti. Açılan pankartta, "Sen dünyada, biz burada lideriz Rıza Kayaalp" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Rıza Kayaalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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