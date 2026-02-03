Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
"KB-119" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?