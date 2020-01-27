Ayvacık'ta kursiyerlere sertifika - Son Dakika
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Ayvacık'ta kursiyerlere sertifika

6 saat önce

Samsun'un Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen Arı Yetiştiriciliği ve Mantar Yetiştiriciliği Kursu kapsamında eğitim alan 50 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Ayvacık'ta kursiyerlere sertifika, System.String[]

Samsun'un Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen Arı Yetiştiriciliği ve Mantar Yetiştiriciliği Kursu kapsamında eğitim alan 50 kursiyere sertifikaları törenle verildi.


Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ayvacık Halk Eğitim Merkezi ve Ayvacık Ziraat Odası iş birliği ile gerçekleştirilen Arı Yetiştiriciliği ve Mantar Yetiştiriciliği kursiyerleri için sertifika töreni düzenlendi. 'Hayat Boyu Öğrenme Projesi' kapsamında açılan Arı ve Mantar Yetiştiriciliği Kurslarını başarı ile tamamlayan 50 kursiyere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Emre Demirtaş, İlçe Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, mahalle muhtarları ve tarım danışmanlarının katılımı ile sertifikaları teslim edildi.


Törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem, kursiyerlere sertifikaların aslında bir anahtar olduğunu, ileride hangi kapıyı açacağının belli olmayacağını, devlet tarafından sağlanan hibe ve projelerinde puanlama sistemi olduğunu ve bu sertifikaların 100 üzerinden artı bir 10 puan getireceğini söyledi.


Program sertifikaların dağıtılması sonrası sona erdi. - SAMSUN

Ayvacık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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