Ayvalık açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvalık açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarından lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvalık açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarından lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan lastik botta 17'si çocuk, 9'u kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakaladı.Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Afganistan, Yunanistan, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Afganistan'a ait bir yolcu uçağı, Taliban kontrolündeki bölgede düştü
Enkaz altındaki çifti tırnaklarıyla kazıyarak çıkaran Suriyeli genç, Bakan Soylu ile bir araya geldi Son Dakika: Elazığ depreminde ölü sayısı 40'a yükseldi Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 15:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]