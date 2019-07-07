Ayvalık Çiftçi Malları Başkanlığı seçimlerinde başkan ve yeni yönetim belirlenemedi

Ayvalık Çiftçi Malları Başkanlığı seçimlerinde başkan ve yeni yönetim belirlenemediBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın seçimlerinde başkan ve yeni yönetim belirlenemedi.Zeytin ve zeytinyağının başkenti olan Ayvalık'ta; çiftçinin tarlalarını koruyan bekçilerin çatı kuruluşu olan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın seçimleri İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, ATO Meclis Başkanı Mehmet Sıray, Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ziraat Odası Meclis Başkanı Ersan Adli, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Emek Partisi İl Başkanı Cemil Tosunoğlu, Emek Partisi İlçe Başkanı Musa Metin, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri, ATO ve Ziraat Odası'nın meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı genel kurul toplantısı saat 13.00'de başladı.Divan Heyeti Başkanı İsa Aslan, katip üyeliklerini ise; Levent Grup ile Özge Toygar'ın üstlendikleri genel kurulda beyaz ve yeşil olmak üzere iki liste yarıştı.Beyaz Listede Yönetim Kurulu Asil sıralaması; Suat Kaçak, Levent Karadağ, Osman Sinan Avcı, Osman Serdar Türümen ve Ahmet Tügen isimlerinden oluşurken, bu listenin Murakabe asil üyeliklerinde ise; Mehmet Fahri Onursal, Hasan Kunay, İnce Ahmet Sakallı, Bahattin Elmas ve Cumhur Yıldız isimleri yer aldı.Yeşil Liste de Yönetim Kurulu Asil üyelikleri; İbrahim Ustalı, Murat İbrahim Mühürdaroğlu, Ahmet Baysal, Bilgin Sevim, Turgay Demirlenk isimlerinden oluşurken, bu listede Murakabe üyelikleri de; Hasan Baysal, Ersan Adli, Turhan Baran, Hüseyin Ustalı ve Mehmet Anıl Okyar isimleri yer aldı.İbrahim Ustalı ve ekibinin yeşil liste ve mevcut başkan Suat Kaçak ve ekibinin beyaz liste ile yarıştıkları seçimde; 63 delege oy kullandı.63 delegeden 1'i geçersiz olmak üzere 62 oyun 31 oyun Kaçak, 31'ini ise Ustalı alınca seçim berabere sonuçlandı.Statü gereği Ayvalık İlçe Çiftçi Malları Koruma Başkanlık seçimlerinin yeni tarihinin Ayvalık Belediyesi'nin Ağustos ayı meclis toplantısında belirleneceği öğrenildi.