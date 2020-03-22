Son Dakika › Güncel › Ayvalık Devlet Hastanesi çalışanlarından anlamlı mesaj - Son Dakika
Ayvalık Devlet Hastanesi çalışanlarından anlamlı mesaj
15 dakika önce
Balıkesir'de devlet hastanesi sağlıkçıları korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamasına ilişkin anlamlı bir mesaj verdi.
Balıkesir'de devlet hastanesi sağlıkçıları korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamasına ilişkin anlamlı bir mesaj verdi.
Ayvalık Devlet Hastanesi bünyesindeki sağlık personelinin; "Biz Senin İçin Burada Kalıyoruz. Sende Bizim İçin Lütfen Evde Kal" mesajını her kelimesini ayrı bir kağıda yazarak 11 parçası okunacak şekilde ellerinde tutarak çektirdikleri fotoğrafla verdi.
Ayvalıklı sağlık ekipleri dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgınının hafife alınmamasına işaret ettikleri mesajla vatandaşların gönüllerinde bir kez daha taht kurmayı da başardı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:20 Kaynak: İHA
Son Dakika Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar