Ayvalık kısıtlamaya uydu - Son Dakika

Ayvalık kısıtlamaya uydu

29.11.2020 12:15
Ayvalık kısıtlamaya uydu, System.String[]

Türkiye genelinde Korona virüs salgını önlemleri kapsamında ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde vatandaşlar harfiyen uydu.

Türkiye genelinde Korona virüs salgını önlemleri kapsamında ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde vatandaşlar harfiyen uydu.

Ayvalık merkez, Altınova, Küçükköy ve kırsal mahallelerde Cumartesi akşamı saat 20.00 ile sabah 10.00 arasındaki kısıtlamaya vatandaşlar tam olarak riayet etmesi, ilçedeki sokakları bomboş hale getirdi. Sadece özel izine tabi olan işyerleri ve buralarda çalışanların yanı sıra güvenlik güçleriyle belediye ile Baski ekiplerinin görev başında olduğu Ayvalık'ta yasak saatlerinde derin bir sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçe genelinde kayda değer herhangi bir asayiş olayının yaşanmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Ayvalık kısıtlamaya uydu
Ayvalık kısıtlamaya uydu
Ayvalık kısıtlamaya uydu
Ayvalık kısıtlamaya uydu
Ayvalık kısıtlamaya uydu
Ayvalık kısıtlamaya uydu
Ayvalık kısıtlamaya uydu

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık kısıtlamaya uydu - Son Dakika


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