Ayvalık Polisi'nden vatandaşlara "KADES" brifingi - Son Dakika

Ayvalık Polisi'nden vatandaşlara "KADES" brifingi

28.11.2020 23:15
Ayvalık Polisi'nden vatandaşlara

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirlikleri ekiplerince, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" çerçevesinde kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirlikleri ekiplerince, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" çerçevesinde kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Ayvalık'ta ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta gerçekleşen tanıtım çalışmasında; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşlara broşür dağıtılarak KADES hakkında bilgiler verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya başlanan KADES uygulamasıyla ilgili olarak vatandaşlara kayıt, ihbar, müdahale aşamaları, acil çağrı merkezleri, şiddet karşısında yararlanılacak haklar ve şiddet uygulayan kişi karşısında alınabilecek tedbirler aktarılıyor.

KADES uygulaması hakkında açıklama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama hakkında vatandaşların şiddet karşısında neler yapılacağını daha iyi anlaması için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirttiler.

KADES destek programının şiddet mağduru veya şiddet tehlikesi altında hisseden kadınların tek tuşla 112, 155, 156'ya ulaşmalarını sağlamak olduğu öğrenilirken, söz konusu uygulamanın tanınabilirliğinin artması hem mağdur kadınlar hem de kolluk güçleri için çok önemli olduğu kaydedildi.

Stantta; bayan polislerin talep eden kadınların cep telefonlarına yükledikleri uygulama sayesinde yardım talebi bulunan kadınların bulunduğu konuma en kısa sürede ekiplerin intikal ederek vakit kaybetmeksizin gerekli müdahalede bulunulması amaçlanıyor.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların İOS ve Android marketlerden indirebileceği Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), "Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açık tutarak bir tuşla 112, 155, 156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu da gelen bilgiler arasında - BALIKESİR

Ayvalık Polisi'nden vatandaşlara KADES brifingi
Ayvalık Polisi'nden vatandaşlara KADES brifingi
Ayvalık Polisi'nden vatandaşlara KADES brifingi
Ayvalık Polisi'nden vatandaşlara KADES brifingi
Ayvalık Polisi'nden vatandaşlara KADES brifingi
Ayvalık Polisi'nden vatandaşlara KADES brifingi
Ayvalık Polisi'nden vatandaşlara KADES brifingi

Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil, Ayvalık, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık Polisi'nden vatandaşlara 'KADES' brifingi - Son Dakika


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