Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekiplerce kurtarıldı.

Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekiplerce kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları dahilindeki Sarımsaklı plajları açıklarında bir lastik botun motorunun bozulması neticesinde düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek 26 Afganistan uyruklu şahısları kurtardı. İnsani yardımların da yapıldığı ve aralarında 18 çocuk ile 6 kadın bulunan toplam 26 mülteci hakkında işlemlerin başladığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
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