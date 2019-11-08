Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen şahıs yakalandı

Ayvalık'ta 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen şahıs yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; zeytin ağaçlarından 3000 kilo zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Ayvalık'ta 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen şahıs yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; zeytin ağaçlarından 3000 kilo zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Küçükköy Mahallesindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üretici, jandarmaya şikayette bulundu. Söz konusu hırsızlık olayında mağdur G.T.'ye ait zeytin ağaçlarından toplam 3 ton zeytinin çalındığına dair suç duyurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada, zanlı Ö.C. isimli şüpheliyi ele geçirdi. Adli makamların talimatıyla Ö.C. isimli şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Küçükköy, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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