Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 30 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 30 kaçak göçmen yakalandı

15 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 30 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 kaçak göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında denize lastik bir botla açılan 30 kişilik göçmen grubunu fark eden Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, kaçak göçmenleri yakaladı. Yakalanan göçmenler Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Altınova Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi.


Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 23'ü Güney Afrika, 5'i Kongo ve 2'si Yeni Zelandalı düzensiz göçmenler, insani yardımların yapılmasının ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldükten sonra Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderilecekleri öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:50 Kaynak: İHA
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