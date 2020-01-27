Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı

22 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarımsaklı mevkii açıklarında, içinde 17 çocuk, 9 kadın olmak üzere 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu bir lastik botun Midilli Adası'na doğru gitmekte olduğunu gören Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçip göçmenleri yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi
Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak Son dakika: Otomobilindeki kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayarak intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:02:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]