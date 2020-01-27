Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarımsaklı mevkii açıklarında, içinde 17 çocuk, 9 kadın olmak üzere 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu bir lastik botun Midilli Adası'na doğru gitmekte olduğunu gören Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçip göçmenleri yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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