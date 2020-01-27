Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarımsaklı mevkii açıklarında, içinde 17 çocuk, 9 kadın olmak üzere 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu bir lastik botun Midilli Adası'na doğru gitmekte olduğunu gören Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçip göçmenleri yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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